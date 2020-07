Rolling Stones con advertencia para Trump

El grupo británico The Rolling Stones lanzó una advertencia al Presidente Donald Trump para que su campaña deje de utilizar sus canciones o enfrentaría acciones legales.

La campaña del Presidente Trump, que busca reelegir al mandatario en noviembre, utilizó el tema “You Can't Always Get What You Want” de 'The Stones’. Esto fue en un evento organizado en Tulsa, Oklahoma el 20 de junio al que asistieron más de 6.000 personas según el Departamento de Bomberos de Tulsa.

El grupo BMI, administrador de los derechos de autor del popular tema de 1969, ya notificó a la campaña que busca reelegir al presidente.

La queja de Mick Jagger y compañía se suma a la que hizo la familia del recientemente fallecido rockero, Tom Petty. La familia de Petty reclamó por el uso del tema de 1989 “I Won't Back Down” en el mismo mitin político en Tulsa.

