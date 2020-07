Coronavirus congela concierto de Vanilla Ice

Vanilla Ice ya no se presentará en Austin, Texas el Día de la Independencia debido al creciente número de casos confirmados por coronavirus en el estado.

El intérprete de “Ice Ice Baby” y el “Ninja Rap" tenía planeado un concierto para el 4 de julio en un recinto con capacidad estimada en 2.500, según el Austin Chronicle. Pero ante la creciente ola pandémica que azota al estado, los fans del artista se hicieron escuchar en redes sociales pidiendo que no se realizara el evento. El rapero accedió y les dio la razón.

“No voy a ir. Escuché a mis fans, los escucho a todos ustedes por ahí. No sabía que los números eran tan locos en Austin,” dijo el cantante en un video compartido en Twitter.

Due to the increase in COVID-19 numbers in Austin we’re gonna move the concert to a better date. We were hoping for better Coronavirus numbers by July but Unfortunately the numbers have increased quite a bit so for the safety and health of everyone we’re going to stay home. pic.twitter.com/MWWfNWf3zd