The Beatles vuelven a ser #1 en ventas

Si bien el álbum debut de The Beatles "Please Please Me" fue lanzado hace casi 60 años, esto no detiene a los Fab Four de seguir siendo el acto con más ventas en el 2020 en Estados Unidos.

Según el reporte de medio año de Nielsen estos son los Top 5 artistas con más ventas en unidades combinadas (físico y digital) del género rock:

1. The Beatles - 1.094 millones

2. Queen - 768.000

3. Imagine Dragons - 593.000

4. Fleetwood Mac - 565.000

5. Metallica - 551.000

Queen figura en un segundo lugar muy distante al comparársele con las ventas de los Fab Four pero tiene el disco más popular en el género. Estos son los Top 5 álbumes de más venta en el género rock:

1. Queen - "Greatest Hits" - 448.000

2. Elton John - "Diamonds" - 372.000

3. Creedence Clearwater Revival - "Chronicle, Vol. 1"- 299.000

4. Journey - "Greatest Hits"- 273.000

5. Fleetwood Mac - "Rumours" - 265.000

El reporte también enfatizó el impacto de la pandemia del coronavirus COVID-19 en la industria musical. Especialmente en la venta física de CD's y vinyles que cayeron en un 20.3% en comparación con el 2019. Mientras que los servicios de streaming de audio en demanda crecieron en un 16.2% con respecto al año pasado.