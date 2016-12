La modelo internacional Kate Moss protagoniza el videoclip de la canción "The wonder of you" de Elvis Presley, que forma parte del álbum del mismo nombre en el que la voz del astro musical aparece arropada por la Royal Philarmonic Orchestra.

"Fue muy emocionante que me pidieran participar en este proyecto, hago lo que sea por Elvis", ha señalado la modelo británica en declaraciones recogidas en una nota de prensa de Sony Music.

Según informa esta discográfica, "The wonder of you" es "el primer videoclip oficial de una canción de Elvis Presley en la década actual" y cuenta con vestuario inspirado en piezas reales, como el traje de cuero negro que se hizo famoso en el especial de televisión "Comeback Special" de 1968.



El vídeo ha sido rodado en los míticos Abbey Road Studios de Londres, donde también se grabó el disco, y es fruto de la imaginación de Vaughan Arnell, quien halló "una sorprendente similitud entre imágenes clásicas de Elvis Presley y algunas de las fotos más famosas de Kate Moss en su trabajo como modelo".

Producido por Don Reedman y Nick Patrick, el álbum "The Wonder Of You: Elvis Presley With The Royal Philharmonic Orchestra" incluye temas como "A Big Hunk O' Love", "Amazing Grace", "Kentucky Rain" y la mítica "Always On My Mind".

Con su entrada a lo más alto de la lista en Reino Unido, Presley se ha convertido en el solista más exitoso en la historia de la música en ese país, con un récord de 13 álbumes en el número 1, por delante de Madonna.