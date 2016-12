La banda estadounidense Bon Iver, el británico Aphex Twin y el dúo francés Justice son los cabezas de cartel de la 6ª edición del Primavera Sound luso, que se celebrará los días 8, 9 y 10 de junio en el Parque da Cidade de Oporto.



La organización dio hoy a conocer el programa completo del festival, en el que Bon Iver presentará los temas de su último trabajo, "22, a Million" y Justice estrenará su álbum "Woman".



El cartel cuenta también con la electrónica del chileno Nicolas Jaar, la pareja estadounidense Run the Jewels, los británicos Skepta, Metronomy y Sleaford Mods, los escoceses Teenage Fanclub, el canadiense Richie Hawtin y la cantante brasileña Elza Soares.



El Primavera Sound también dará espacio a proyectos menos conocidos por el gran público, como el soul de Lady Wray, el country de Mikki Lane, el pop de Jeremy Jay o la electrónica de Bicep.



El cartel del festival también incluye algunas propuestas portuguesas como Rodrigo Leão (antiguo miembro del grupo Madredeus) acompañado por el australiano Scott Matthews, Samuel Úria, Evols y First Breath After Coma.



Estos nombres surgen unas semanas después de la presentación del cartel del Primavera Sound Barcelona, donde figuran artistas como Arcade Fire, Bon Iver, Frank Ocean, The xx, Aphex Twin, Slayer o Solange.