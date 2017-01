Este 2017 es el cincuentenario del lanzamiento del “Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band” y también del debut discográfico de David Bowie, The Doors, Jimi Hendrix, Velvet Underground, Pink Floyd y los chilenos Los Vidrios Quebrados.

Algunos fechan la gran revolución del rock en 1965, cuando el género expande sus fronteras e inicia una fecunda gestación de nuevas movidas, con una prolífica y contundente discografía, y canciones que trascendieron a su época y se volvieron himnos. Sin embargo, 1967 presenta una serie de hitos que le permiten entrar a pelear de lleno por un lugar entre las grandes temporadas de la música. A continuación, los más destacados.



“Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band”



El 1 de junio sale al mercado el octavo disco de The Beatles, uno de los álbumes más influyentes de todos los tiempos, que viene a confirmar el gusto por la experimentación en el estudio que comenzaron el año anterior con “Revolver”. El LP llama la atención desde su portada, que incluye un collage de personalidades y a los músicos vestidos con coloridos trajes, y también por el concepto sicodélico presente en sus 13 canciones, entre las que sobresalen “Lucy in the Sky with Diamonds” y “A Day in the Life”. La revista Rolling Stone, entre otros medios especializados, lo calificó como el “mejor disco de la historia”. Poco después de su publicación, murió su manager Brian Epstein, el gran responsable del éxito de la banda, producto de una sobredosis de medicamentos.

The Doors hace su debut



La banda se formó dos años antes, pero no fue hasta que salió su homónimo debut, el 4 de enero, que su nombre comenzó un vuelo que los terminaría convirtiendo en uno de los grupos más influyentes de todos los tiempos. El estilo de Jim Morrison, vívido reflejo del lema “sexo, drogas y rock&roll”, además del sonido único del teclado Vox Continental de Ray Manzarek, quien fue capaz de cubrir la presencia del bajo en muchas de la canciones de la banda. “Break on Through (To the Other Side)”, “Light My Fire” y “The End” son los puntos altos de un trabajo incombustible.

El “diamante loco” en plenitud



Si bien la relevancia musical de Pink Floyd la alcanzó con discos como “The Dark Side of the Moon” (1973) y “The Wall” (1979), todo partió mucho antes y bajo la batuta de otro líder. Su primer álbum es “The Piper at the Gates of Dawn” -en el mercado a partir del 5 de agosto-, un estreno que exuda la influencia de su vocalista original, Syd Barrett, calificado por varios como el padre de la sicodelia. Fue él quien le imprimió el estilo inicial a la banda, hasta ahí más ligada al blues y al pop, convirtiéndola en vanguardista. Su peso creativo lo grafica su presencia en 10 de los 11 temas, aunque el bajista Roger Waters y el tecladista Rick Wright fueron clave en darle forma a sus ideas, entre las que hay que subrayar "Astronomy Domine". Su vida controlada por las drogas forzó la salida de Barrett de la banda, que sin él tomó rumbos más progresivos.

La contracultura de The Velvet Underground



The Velvet Undergound representa el lado feo del mundo, fija su atención en la contracultura, en la diferentes formas de vida en las calles y en las drogas. Los neoyorquinos liderados por el fallecido Lou Reed, y patrocinados por el rey del Pop Art, Any Warhol (coproductor de su debut), son una fuente seminal del rock de garaje y también del punk rock. Desde su primer trabajo, “The Velvet Underground & Nico”, que firman en conjunto con la cantante, modelo y actriz alemana Nico, dejan en claro esta postura, como lo muestra el single “I’m Waiting for the Man”, que alude a una transacción de heroína. “All Tomorrow’s Parties” y “Heroin” son otros destacados de una obra que marcó a bandas tan disímiles como Metallica y The Killers, entre otros. Su llegada las tiendas fue el 12 de marzo.

El mundo conoce al rey de la guitarra



Jimi Hendrix llevaba años de circo antes de su estreno discográfico. Había tocado en distintas bandas por Estados Unidos, entre ellas la de Little Richard, y llevaba un tiempo desarrollando su carrera solistas en pequeños recintos, sin embargo, no fue hasta que el ex Animals, Chas Chandler, lo llevó a Inglaterra que su nombre y su estilo único en la guitarra despegaron. Y 1967 fue el año clave. El 12 de mayo lanzó “Are You Experienced?”, su debut que incluye clásicos como "Foxy Lady", “Fire” y la que le da el nombre al álbum. Pocos meses después, el 1 de diciembre, vino “Axis: Bold as Love”, con temas como “Little Wing” y "If 6 Was 9".

La primera vez del “Duque Blanco”



Fue antes del boom de “Space Oddity”. También antes del ascenso y la caída de Ziggy Stardust. Después de saltar de una banda sin éxito a otra y dejar atrás el apellido Jones, David Bowie se convenció que su única vía al éxito era la del solista, que tampoco tendría un inicio fácil. Su homónimo debut llegó a tiendas el 1 de junio, el mismo día que “Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band”, pero no supuso el golpe que se pretendía. La revista Rolling Stone lo define así: “Es el trabajo de un joven con montañas de carisma y ambición, pero sin idea de qué hacer con esos obvios talentos”. Tendría que esperar hasta 1969 para dar el salto que llevaba años buscando.

El regreso de Bob Dylan



Para varios críticos, el accidente en motocicleta que sufrió en julio de 1966 marca un punto de quiebre en la vida personal y artística del Nobel. Pasó más de un año alejado de la vida pública y de los estudios de grabación, aunque no de los ensayos. Su retorno al disco se produjo el 27 de diciembre con “John Wesley Harding”, un LP que adaptó a la electrónica los sonidos del blues rural y el country, donde sobresale "All Along the Watchtower", uno de los temas que se ha vuelto uno de los clásicos que más ha tocado en vivo y también uno de los más reversionados por otros artistas.

El Monterey Pop Festival



Considerado el primer gran festival musical de la historia, se realizó durante tres días entre el 16 y el 18 de junio en la localidad californiana de Monterey. Se estima que asistieron más de 50 mil personas, las que disfrutaron de las actuaciones de The Who, Janis Japlin, The Animals, Simon&Garfunkel, Jefferson Airplane, Grateful Dead, The Mamas & the Papas y Jimi Hendrix, quien se consagraría en el evento. La presencia drogas como el ácido y el LSD también marcó los shows, tanto por su consumo por parte de los artistas como del público.

La sicodelia de los Vidrios Quebrados



Una de las bandas pioneras del rock chileno se formó en 1964, pero no fue hasta tres años después que lanzó su único disco, “Fictions”, considerado por la extinta versión nacional de la revista Rolling Stone como el número 14 entre los mejores trabajos nacionales de la historia, aunque otras clasificaciones lo ubican más alto. Letras con temas adelantados a su época, como la homosexualidad tratada en “Oscar Wilde” y el uso del pelo largo en “Like Jesus worw is own”, además de cuidados arreglos y composiciones alejadas de la simpleza en esos días dominaba la escena nacional destacan en una obra de la que sobresale el tema “We can hear the steps” (en inglés, como el resto de las canciones). La banda liderada por Juan Mateo O'Brien se separó en 1968, mientras que su único LP, considerado internacionalmente como un punto alto de la sicodelia y la movida beat, fue reeditado en vinilo en 2010.

Arranca el rock argentino



El inicio del rock argentino, fundamental para el desarrollo de la escena latinoamericana, se sitúa con el lanzamiento del primer single de Los Gatos, “La Balsa”, compuesta por Litto Nebbia y Tanguito, que alcanzó el número uno en su país y vendió más de 200 mil copias. Por esos mismos días, Luis Alberto Spinetta forma Almendra junto a Edelmiro Molinari, Emilio del Guercio y Rodolfo García, considerada otra de las bandas fundacionales del género allende los Andes.

Nota: Teletrece