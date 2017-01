El músico estadounidense Bob Seger publicó una canción gratis titulada "Glenn Song" en honor a su amigo fallecido el pasado 18 de enero de 2016, Glenn Frey, uno de los miembros fundadores de la legendaria banda "The Eagles".

La canción está disponible para descarga en el sitio web oficial de Bob. Fue grabada en otoño del año pasado, y el músico decidió compartir la canción de manera gratuita en honor a Glenn por sus años de amistad.

"Es obvio que no intento que la canción sea un hit. No hay coro per se, o una parte de título o algo. La idea fue para honrar su memoria y hablar, muy específicamente, acerca de mi impresión de él en 1966 cuando nos conocimos por primera vez.

Seger fue uno de los primeros en ofrecer tributo a Frey después de su muerte, recordando sus 50 años de amistad. "Él era un gran niño. Siempre pendé en éel como mi hermano bebé, un poco. Él era brillante. Era una alegría estar con él. Yo siempre esperaba para verlo. Siempre era memorable. Tenía un gran sentido del humor y era muy inteligente".

"Espero que la canción para Glenn no haga llorar a su esposa. Pero probablemente lo hará".