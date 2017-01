El bajista original de la banda Mott The Hoople, murió ayer a los 69 años por cáncer de garganta.

La noticia la confirmó el cantante Ian Hunter, ex-miembro de la banda que saltó a la fama con su canción "All The Young Dudes" escrita por David Bowie.



Vía Twitter, Hunter publicó "Oh cielos, mi excéntrico, querido amigo- Pter Overend Watts- ha dejado el edificio. Devastado."

Watts ayudó a iniciar "The Buddies" con Mick Ralphs, la banda que evolucionó a "Mott the Hoople" después de un tiempo donde utilizaron nombres como "Doc Thomas Group", "The Shakedown Sound" y luego "Silence". La banda adquirió su nombre actualmente conocido cuando se unió Hunter en 1969.

Este es el segundo miembro de la banda que fallece, ya que el baterista de la banda, Dale "Buffin" Griffin murió el 17 de enero de 2016, después de haber sido diagnosticádo con Alzheimer.