El cantante británico Ed Sheeran dará un concierto en Costa Rica el próximo 6 de junio como parte de su gira mundial que lo llevará por Europa, México, Centro y Suramérica, informó hoy la empresa productora.

La productora Move Concerts anunció hoy que el concierto se llevará a cabo en el anfiteatro del Parque Viva, ubicado en La Guácima.

Sheeran, reconocido mundialmente por temas como "Thinking out loud", "Sing", "Shape of you" y "Castle on the hill", publicó en su página las fechas de su gira y Costa Rica es la única parada que realizará en Centroamérica.

En Latinoamérica, el británico también se presentará entre mayo y junio en Perú, Chile, Argentina, Brasil, Colombia, mientras que en México ofrecerá tres conciertos.