Sin duda alguna, el espectáculo de medio tiempo es uno de los más impactantes y elaborados que se realiza cada año durante el Superbowl. En este han participado artistas como los Rolling Stones, Paul McCartney, Beyonce, Michael Jackson, Janet Jackson, entro otros.

Al ser uno de los eventos televisados con más audiencia a nivel mundial, los artistas siempre intentan realizar un espectáculo inigualable.

Acá recopilamos algunos de los que creemos, son de los mejores espectáculos que han realizado durante el Superbowl.

Paul McCartney en el 2005

El ex-Beatle realizó una de las mejores presentaciones durante el Superbowl del 2005. De una manera muy a su estilo, inició "Drive My Car" de los Beatles, sin embargo el espectáculo tómo fuerza con su interpretación de "Live and Let Die" que hizo temblar el estadio.

Janet Jackson y Justin Timberlake, 2004

Sin duda alguna, esta presentación pasará a la historia, no tanto por el trabajo de los artistas, sino más por un pequeño evento que sucedió al finalizar el espectáculo. Al puro final de la presentación de Justin Timberlake y Janet Jackson, Justin realizó un movimiento extraño con su mano por el cuerpo de Janet, lo que hizo que accidentalmente rompiera el vestido de ella. De esta manera, Jackson quedó con un pezón al aire.

Beyonce, 2013

La artista apareció tras una cortina de humo para interpretar sus mejores hits. También, realizó una pequeña reunión de las "Destiny's Child" cuando Kelly Rowland y Michelle Williams aparecieron para cantar el hit "Independent Woman".

Madonna, 2012

La artista Madonna realizó una gran presentación para el Superbowl XLVI, si no nos crees, mira el video.

The Rolling Stones, 2005

La banda británica apareció en el 2005 para dar una de las mejores presentaciones de medio tiempo del Superbowl. Con solo tres canciones en el repertorio: "Start Me Up", "Rough Justice" y "Satisfaction", el publico quedó más que satisfecho.

U2, 2002

Los irlandeses crearon una de las mejores presentaciones de Rock para televisión con su presentación. Con sólo un par de meses después del 11 de septiembre, U2 realizó un tributo a las víctimas. La actividad fue tan emotiva por el trabajo de Bono y sus amigos que incluso algunos jugadores lloraron al finalizar la presentación.

Aerosmith, Britney Spears, N'Sync, Nelly, & Mary J. Blige, 2001

Esta alineación tan diversa, tenía un poco de elementos para todos los gustos, por lo que varios consideran esta presentación como de las mejores. N'sync abrió con su éxito "Bye, Bye, Bye", a lo que siguió Aerosmith con "I Don't Wanna Miss a Thing". Al final contaron con la participación de Britney Spears y demás, para cantar "Walk This Way".

Michael Jackson, 1993

Esta es sin duda una de las mejores presentaciones en vivo del Rey del Pop. Inició con Michael de pie, en silencio por 90s y luego procedió a interpretar "Billie Jean" y "Black and White". Al final cerró con "Heal The World" y la audiencia enloqueció.