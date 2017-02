La primera fecha de la gira de Sting tuvo una agradable presentación para los fans de David Bowie, con la interpretación "Ashes to Ashes".

El concierto tuvo un repertorio bastante completo con éxitos de Police, Sting e incluso ese tributo a David Bowie, quien falleció en enero del año pasado.

La presentación en Vancouver es la primera de una serie fechas en las que Sting promociona su nuevo álbum "57th & 9th", el que marca un regreso al estilo de rock después de lo que fue un extenso periodo en las que él se enfocó en grabaciones que llamó "esotéricas".

Sting tocará en país el próximo 9 de mayo en el Estadio Nacional durante su paso por latinoamérica.

Ahora te presentaremos la lista completa del concierto que tuvo lugar el 1 de febrero

“Heading South on the Great North Road”

“Spirits in the Material World”

“She’s Too Good for Me”

“One Fine Day”

“I Can’t Stop Thinking About You”

“Englishman in New York”

“Down, Down, Down”

“Pretty Young Soldier”

“Petrol Head”

“Fragile”

“Message in a Bottle”

“Ashes to Ashes”

“50,000”

“I’m So Happy I Can’t Stop Crying”

“So Lonely”

“Walking on the Moon”

“Desert Rose”

“Roxanne”

“Every Breath You Take”

“Next to You”