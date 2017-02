La diva del soul Aretha Franklin ha anunciado que se retira de la música en vivo tras 56 años de carrera, y lo hará después de la publicación de un último álbum que producirá Stevie Wonder y verá la luz en septiembre.

"Tengo que decírtelo, me retiro este año", afirmó la cantante, de 74 años, aunque dejó la puerta abierta a grabar más discos. "Grabaré, pero este será mi último año con conciertos. Esto es todo", aseguró en una entrevista con la radio WDIV Local 4 de Detroit (EE.UU.).

"Haré algunas cosas selectas", resaltó la ganadora de 18 premios Grammy y famosa por canciones como "Respect", "Chain of Fools", "Baby I Love You", "Spanish Harlem" o "Angel".

Un anuncio que es amargo y dulce a la vez, reconoció Franklin. Porque la música "es lo que he hecho toda mi vida", recordó.

"Me siento muy enriquecida y satisfecha por dónde comenzó mi carrera y donde está ahora (...) Seguiré estando muy satisfecha por que no me voy a ir a cualquier sitio a sentarme y no hacer nada. Eso tampoco sería bueno", explicó.

Pero señaló que sus nietos van a irse pronto a la universidad y quiere pasar más tiempo con ellos.

Sobre el que probablemente será su último álbum, afirmó estar "eufórica" y que no puede esperar para entrar al estudio a grabarlo.

El álbum, que será su disco de estudio número 42 y que contará con la producción de Stevie Wonder para varios de los temas, se publicará en septiembre y a continuación la cantante realizará algunos conciertos, máximo uno o dos por mes.

Un disco que será "multidireccional", dijo Aretha, que agregó: "no vamos a encasillarlo en un solo estilo".

Un trabajo que se grabará enteramente en Detroit, lugar de residencia de la cantante, que precisó que todas las canciones serán originales.