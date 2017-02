El grupo de rock progresivo Asia anunció que lanzarán un set de tres discos de música en vivo que servirán para recordar al cantante John Wetton.

Wetton falleció el pasado 31 de enero, a los 67 años, después de una larga batalla contra el cáncer, dejando un legado por su trabajo con King Crimson, Roxy Music, Asia y su trabajo como solista.

El álbum "Symfonia: Live in Bulgaria 2013" mostrará a la alineación más reciente de la banda: Wetton, Carl Palmer, Geoff Downes y Sam Coulson. Acompañados por la Orquesta Filarmínca de Plovdiv para la segunda parte del show.

Fue grabada en el "Plovdiv Roman Theatre" durante el festival "Sounds of the Ages" hace cuatro años. Este concierto marca una de las primeras apariciones de Coulson con la banda después de que reemplazara al miembro fundador Steve Howe. "La banda nunca había sonado tan bien" comentó Wetton después del show.

Symfonia saldrá a la venta el próximo 24 de febrero y contará con:

“Sole Survivor”

“Time Again”

“Face On The Bridge”

“My Own Time”

“Holy War”

“An Extraordinary Life”

“Days Like These”

“Open Your Eyes”

“Only Time will Tell”

“Don’t Cry”

“Heroine”

“The Smile Has Left Your Eyes”

“Wildest Dreams”

“Heat of the Moment”