Los ex-miembros de Pink Floyd Roger Waters (bajo) y Nick Mason (batería) afirman que se podrían reunir con el guitarrista David Gilmour para presentarse para el festival musical en Glastonbury, y aunque todos mantienen la esperanza, puede ser que Gilmour no acepte la invitación.

Mason y Waters aparecieron juntos para la inauguración de una exhibición de Pink Floyd. Durante el evento se les consultó respecto a reunirse para una presentación final en el Festival anual Glastonbury en Somerset, Inglaterra.

"Sería bonito agregarlo a la lista de cosas por hacer. Nunca he tocado en Glastonbury. Sería divertido hacerlo, pero no creo que sea posible" dijo el baterista Nick Mason.

Por su parte Waters afirmó haber tocado antes en Glastonbury "hacía mucho frío, pero habían muchas personas y todos se veían muy felices y eso me gustó. Sí, yo lo volvería a hacer".

¿Cuál es el problema? El guitarrista y cantante David Gilmour, quien no está en buenos términos con Waters desde que se salió del grupo en 1985 después de un periodo de hostilidad entre los músicos.

"Lo último que supe fue que David se había retirado, pero luego pareció que había vuelto" dijo Waters con respecto al tour que hizo Gilmour el año pasado para promocionar su álbum del 2015 "Rattler That Lock".

Pink Floyd sacó su último álbum en 2014 titulado "The Endless River" en honor al cuarto miembro (y único fallecido) Richard Wright. El álbum contiene grabaciones que habían quedado guardadas desde "The Divison Bell" de 1994.

Hace dos años en una entrevista con "The Telegraph" Gilmour habló respecto a su relación con Roger Waters "Él y yo no nos llevamos bien. Todavía hablamos. Está mejor de lo que estuvo un tiempo, pero no funcionaría. La gente cambia. Roger y yo hemos cambiado y sería imposible para nosotros trabajar juntos".

La última vez que la banda tocó junta fue en el Live 8 en 2005. Luego, en el 2008 falleció el tecladista Richard Wright. Desde entonces, los tres miembros restantes sólo han aparecido juntos en el escenario una vez, que fue cuando Mason y Gilmour subieron al escenario en un concierto de Waters en Londres.