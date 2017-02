El reconocido artista Alan Aldrige, quien realizó las portadas de álbumes clásicos por The Who y Elton John, y también trabajó en el bestseller "The Beatles Illustrated Lyrics", falleció a la edad de 73 años.

Aldridge inició una carrera en diseño en el "Sunday Time Magazine", luego se pasó a trabajar en "Penguin Books" donde escaló al punto de ser director de arte de la compañía. Para los finales de los 60s inició su propia firma y abrió con una asosiación con Apple Corps, de los Beatles.

Para los 70s, ya se había creado su carrera, diseñando el álbum "A Quick One" de The Who, trabajó en el libro de los Beatles "Illustrated Lyrics" con su estilo singular y fue responsable de "Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy" de Elton John.

Los detalles de su fallecimiento no han sido publicados, sin embargo se había reportado que sufría una "enfermedad que lo debilitaba". La noticia fue confirmada por su hija Lily, quien publicó una foto en Instagram con el mensaje.