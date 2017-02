Con el álbum remasterizado de Paul McCartney "Flowers in the Dirt" a un mes de ser lanzado al mercado, el ex-beatle publicó una lista de canciones bonus. La lista incluye el demo del primer single del LP "My Brave Face", una de las varias canciones escritas por Elvis Costello.

McCartney decidió honrar su colaboración con Costello publicando el vídeo del demo en su sitio oficial, y recordando cuando buscaba a "alguien con quien trabajar, intento pensar en algo imaginativo qué hacer".

El dúo terminó cara a cara en el estudio con sus guitarras, un par de escritores de canciones que hicieron a Paul recordar sus días con John Lennon cuando componían para "The Beatles".

"Le dije que así era como escribía las canciónes con John. Siendo yo zurdo y él derecho, era casi como mirarse al espejo cuando escribíamos. Hicimos lo que hacíamos John y yo en aquellos tiempos, que era escribir una buena canción por día".

"Flowers in the Dirt" es una de la lista de los Archivos de Colección, que saldrá a la venta el próximo 24 de marzo, que ofrece desde grabaciones que nunca salieron al mercado a un libro de tapa dura conmemorando las sesiones de grabación.