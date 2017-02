Al parecer la próxima gira de la banda Aerosmith podría ser la última que realicen. De ser así, el baterista del conjunto, Joey Kramer confía en que terminarán con una gran presentación, en comparación con la mayoría de sus competidores en el ámbito del rock.

"Primero que todo, no existe una banda que haya estado activa por casi 50 años que todavía tenga sus miembros originales" argumentó Kramer en una entrevista con Classic Rock.

"Todo mundo habla de los Rolling Stones, diciendo esto y aquello de la banda. Nunca me interesaron los Stones. Ellos nunca me ofrecieron algo musicalmente hablando, especialmente en el área de la batería. Los Stones no son la banda original y no me importa. Yo pienso que si la gente viene a ver un concierto de Aerosmith, se darán cuenta que nosotros tocamos mucho mejor que ellos, ya que ellos no son tan buenos en vivo".

El músico de la banda asegura que no hay ningún grupo de rock que ofrezca lo que Aerosmith ha hecho por estos últimos años, por lo que comenta que cuando ellos tiren la toalla, no habrá otra banda que pueda tomar su lugar.

"Cuando las bandas que actualmente siguen tocando, terminen, creo que será el final de una gran era. Hablo de bandas como Van Halen o AC/DC".

El comentario del músico ha generado polémica, ya que muchos músicos afirman que, aunque los Stones ya no son lo que eran, afirman que la banda sí realiza un muy buen trabajo, que se vio reflejado en el último álbum "Blue & Lonesome" que fue lanzado en diciembre de 2016.