Lady Gaga negocia incorporarse al cartel del festival Coachella en sustitución de Beyoncé, que la semana pasada canceló su presencia en este evento musical debido a que se encuentra embarazada de gemelos.

Según informó hoy el medio especializado Billboard, Lady Gaga y los responsables del Coachella están cerca de cerrar el acuerdo para que la artista actúe en el festival que se celebrará en abril en la ciudad californiana de Indio.

Sería la tercera gran cita para Lady Gaga en lo que va de año después de ser la protagonista del espectáculo del descanso del Super Bowl 51, que tuvo lugar en Houston, y tras su participación en la última ceremonia de los Grammy en la que actuó junto al grupo de rock Metallica.

Lady Gaga reemplazaría de esta forma a Beyoncé, que la semana pasada anunció que finalmente no podrá liderar el festival Coachella ya que debe guardar reposo por su embarazo.

"Siguiendo el consejo de sus doctores de tener una agenda menos rigurosa en los próximos meses, Beyoncé ha tomado la decisión de renunciar a actuar en el festival Coachella", señaló la organización del evento en un comunicado.

"No obstante, Goldenvoice (la promotora de Coachella) y Parkwood (compañía fundada por Beyoncé) están encantadas de anunciar que la artista será cabeza de cartel de la edición de 2018", añadió ese mensaje.

La cantante estadounidense, casada con el rapero Jay-Z, anunció a comienzos de febrero que estaba embarazada de gemelos.

"Nos gustaría compartir nuestro amor y felicidad. Hemos sido bendecidos por partida doble. Estamos increíblemente agradecidos de que nuestra familia vaya a aumentar por dos y les damos las gracias por sus buenos deseos. Firmado: los Carter", escribió la célebre artista en la red social Instagram.

Beyoncé y Jay-Z, que se casaron en abril de 2008, fueron padres de su primera hija, Ivy Blue Carter, en enero de 2012.

Beyoncé figuraba junto al rapero Kendrick Lamar y al grupo británico de rock experimental Radiohead como los principales atractivos del festival Coachella, que se celebrará en abril en dos fines de semana consecutivos del 14 al 16 y del 21 al 23 en la ciudad californiana de Indio.

El cartel de este evento, considerado como uno de los más relevantes de la música alternativa en Estados Unidos, incluye otros nombres destacados como The XX, Father John Misty, Lorde, Bon Iver, Justice, New Order, The Avalanches y el artista de origen chileno Nicolas Jaar.

En la última edición del festival, celebrada en abril de 2016, Coachella tuvo como plato fuerte la actuación de Guns N' Roses con el cantante Axl Rose y el guitarrista Slash de nuevo en su formación tras más de 20 años separados.