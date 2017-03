El músico británico Roger Waters anunció por un vídeo que saldrá a la venta "Is This the Life We Really Want", su nuevo álbum de estudio para el próximo 19 de mayo.

Los fans del famoso bajista y cantante, ex-miembro de Pink Floyd llevan más de 25 años esperando por un nuevo trabajo de estudio por parte de Waters, sin embargo él ha estado ocupado con su gira de "The Wall" donde interpreta en concierto el álbum de Pink Floyd "The Wall" publicado en 1979.

La fecha fue revelada como parte de un nuevo video del proyecto, que lo puedes ver por acá. Con sólo 33s, se muestran escenas de la grabación del nuevo álbum en el estudio.

"Is This the Life We Really Want" será el cuarto álbum de Waters enfocado en el género de rock desde que se separó de Pink Floyd después de "The Final Cut" en 1983. Su álbum más reciente fue publicado en 1992, titulado como "Amused to Death".