El músico británico Ed Sheeran domina las listas de éxitos británicas con nueve temas de su nuevo álbum, "Divide", en el "top 10" que publicó hoy la Official Charts Company del Reino Unido.



El tercer trabajo del británico, publicado la semana pasada, ha vendido 672.000 copias en sus primeros siete días en las tiendas y se ha convertido en el disco de un solista masculino que más rápido ha alcanzado esa cifra en el Reino Unido.



El éxito de Sheeran ha sido tan arrollador que ha sorprendido al propio músico, que se preguntó en una entrevista con la emisora Radio 1 si no habrá ocurrido "algún error" con los datos, que sitúan los 16 temas del disco entre las 20 canciones más vendidas en el Reino Unido.



"No sé si hay algo raro que Spotify y Apple Music van a tener que modificar en el 'streaming", dijo el cantante, que aseguró que "nunca habría esperado tener nueve temas en el 'top 10".



"No sé si ha habido algún error, pero sin duda estoy muy contento con esto", agregó.



Tan solo dos álbumes han vendido más en el Reino Unido durante su primera semana: "25", de Adele, que en 2015 colocó 800.000 copias, y "Be Here Now", del que la banda Oasis vendió 696.000 copias en 1997.



Las ventas de "Divide" han llegado en un 62 % de las tiendas físicas, mientras que el 26 % provienen de descargas directas y el 12 % de escuchas en "streaming".



El presidente de la discográfica Atlantic Records UK, Ben Cook, calificó a Sheeran de "único en su especie".



"En los seis años que han pasado desde que firmamos con él, nada ha ocurrido por accidente. Está constantemente subiendo el nivel, retándonos para que logremos seguirle el ritmo", afirmó Cook.