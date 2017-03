La cantante estadounidense Joni Sledge, miembro del grupo de música disco Sister Sledge, ha fallecido en Phoenix (Arizona, EEUU) a los 60 años de edad, informaron ayer medios locales.

La intérprete, que fundó el conocido grupo de música disco junto a sus hermanas en 1971, fue encontrada sin vida en su casa por un amigo el pasado viernes, sin que por el momento haya trascendido la causa de su muerte.

Su fallecimiento fue completamente inesperado, ya que la cantante no estaba enferma y tenía previsto actuar con el grupo el próximo sábado en Los Ángeles, dijo su publicista, Biff Warren, al canal televisivo CNN.

El principal éxito del grupo, famoso en los años 70 y principios de los 80, fue el himno de la música de baile "We Are Family", grabado en 1979, aunque también lograron otros números uno como "He's the greatest dancer" y "My guy".

"Nos entristece informarles de que nuestra querida hermana, madre, tía, sobrina y prima, Joni falleció ayer. Por favor oren por nosotros mientras lloramos por esta pérdida", anunció la banda en un comunicado difundido este sábado en su sitio web y en su página de Facebook.

"Le agradecemos de antemano por permitirnos la privacidad de llorar tranquilamente como una familia. La extrañamos y nos duele por su presencia, su resplandor y la sinceridad con la que amaba y abrazaba la vida", se añade en el texto.

Joni Sledge nació en Filadelfia en 1957 y junto a sus hermanas Debbie, Kim y Kathy formó las Sister Sledge en 1971, aunque ésta última dejó la banda en 1989, que seguía en activo.

Además de la actuación prevista para el próximo sábado, el grupo iba a realizar varios conciertos en Europa.