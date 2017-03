Una serie de sellos especiales con imágenes extraídas de emblemáticas portadas de álbumes de David Bowie han sido lanzados al espacio como homenaje al fallecido músico británico, informan hoy medios locales.

El prolífico y original cantante londinense falleció a los 69 años a consecuencia de un cáncer en enero de 2016, dejando consternado al mundo de la música.

Ahora, 52 sets -tantos como años de carrera del artista- de diez sellos diferentes han sido propulsados al espacio mediante globos de helio para rendir tributo al papel interpretado por Bowie en 1976 en la película "The Man Who Fell To Earth".

Los globos que contenían los sellos, marcados especialmente por The Royal Mail (Correos Británicos), fueron lanzados a una altura de 34.100 metros.

Tras explotar los globos, los seguidores de Bowie que adivinen dónde caerán las estampillas -que también se pondrán a la venta- ganarán una de las ediciones limitadas de algunas portadas de Bowie durante sus inicios.

En esos sellos especiales figurarán imágenes extraídas de las portadas de discos icónicos como "Hunky Dory", "Aladdin Sane", "Heroes", "Let's Dance" y "Earthling".

En otros figuran fotografías de Bowie tocando en directo en algunas de las giras celebradas por el artista.

Durante su elogiada carrera, el cantante vendió unos 136 millones de discos por todo el globo.

En 2006, el enigmático músico, padre de dos hijos y que residió en Nueva York durante los últimos años de su vida, anunció que se tomaría un año sabático, originando todo tipo de rumores sobre su estado de salud.

Tras diez años ausente, "resucitó" en 2013 con "The Next Day", que entusiasmó a la crítica.

Tan solo un año después sacó al mercado la antología "Nothing Has Changed", con la que celebraba medio siglo de carrera y concluyó su producción musical con "Blackstar", coincidiendo con su 69 cumpleaños y publicado dos días antes de fallecer.