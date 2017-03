La cantante estadounidense Stevie Nicks afirmó en una entrevista con la revista Rolling Stone que no creía que fuera posible volver a grabar un álbum de Fleetwood Mac.

"No creo que haya alguna razón de gastar un año y una increíble cantidad de dinero en una grabación que, aunque puede ser que sea genial, no se venderá" comentó la cantante.

Ella agregó que no considera que la banda vuelva a grabar otro álbum. "Si la industria de la música fuera diferente, tal vez me sentiría diferente. Lo que hacemos es ir por la calle, hacer un montón de shows y mucho dinero. Nos divertimos mucho así. Grabar un álbum no es tan divertido".

Nicks aprovechó a explicar qué fue lo que pasó realmente con la grabación que tenía planeada la banda el año pasado.

La banda había anunciado que la grabación de un álbum de Fleetwood Mac se había atrasado por la gira de solista de Stevie Nicks. "Llevo en gira desde septiembre del año pasado, por lo que no entiendo la premisa".

Stevie afirma que se encuentra feliz de estar dos años como solista, afirma que volverá a la banda, y les desea lo mejor en su carrera.

Por otra parte, McVie informó que la gira de Fleetwood Mac que se realizará en el 2018 sería la última de la banda.