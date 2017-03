The Cranberries publica nuevo álbum "Something Else", que lanzaran el 28 de abril a través de BMG, una revisión orquestal de sus grandes éxitos con material nuevo, que coincide con el "tour" europeo de este grupo en mayo, según la promotora Innercia Entertainment Spain.

Vuelve así la banda irlandesa, uno de los grupos que dominó la escena musical en los años noventa, con su icónica cantante Dolores O'Riordan.

La banda irlandesa tocará los días 4 y 5 de junio en España en Barcelona y Madrid, respectivamente, donde interpretarán sus grandes éxitos en formato acústico y acompañados por un cuarteto de cuerda.

Cercanos al 30 aniversario de su formación, que tuvo lugar en Limerick (Irlanda) en 1989, la banda integrada por la vocalista Dolores O'Riordan, el guitarrista Noel Hogan, Mike Hogan al bajo y Fegal Lawler a la batería, es una de las más exitosas de su país.

Gracias a canciones como "Zombie", "Dreams" o "Linger", al cuarteto se le estiman unas ventas de más de 40 millones de copias en todo el mundo de sus seis discos de estudio, que van desde "Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We?"(1993) hasta "Roses" (2012) o "No Need to Argue" (1994).