Un recorrido musical por las películas de Moore como el Agente 007.

De "Live And Let Die" de Paul McCartney & Wings a "A View To a Kill", de Duran Duran.

"Live And Let Die" — Paul McCartney & Wings

De la primera película que tuvo a Moore como Bond, Vive y deja morir en 1973

"The Man With The Golden Arm" — Lulu

La escocesa interpretó la canción principal de la película El hombre con el revolver de oro (1974), compuesta por John Barry.

"Nobody Does It Better" — Carly Simon

La estadounidense le puso la voz a la canción para La espía que me amó, de 1977.

"Moonraker" —Shirley Bassey

Bassey es la única cantante que ha interpretado tres veces la canción principal de una película sobre el Agente 007. Acá, para la de 1979 estrenada en Uruguay como Moonraker: Misión espacial

"For Your Eyes Only" — Sheena Easton

Empezaba la década de 1980 y la diminuta escocesa fue la elegida para cantar la canción de Solo para tus ojos, de 1981. Una de las mejores canciones para las películas de Bond de Moore.

"All Times High" — Rita Coolidge

La canción para la película Octopussy de 1983 ha caído algo en el olvido. Probablemente porque el estilo Coolidge —una artista que fue muy reconocida en la década de 1970— no encajaba con las características principales del mundo Bond.

"A View To a Kill" — Duran Duran

La última película de Moore como Bond —estrenada acá como 007 En la mira de los asesinos en 1985— tuvo a una de las mejores canciones de Duran Duran como tema principal.