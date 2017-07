La legendaria banda The Pretenders y el músico británico Jamie Cullum son algunos de los grandes atractivos del festival EDP CoolJazz, que arrancará este martes su decimocuarta edición con la actuación del dúo mexicano Rodrigo y Gabriela.

Entre mañana y el próximo día 29, pasarán por los escenarios de este certamen, -instalados en la ciudad de Oeiras, a las afueras de Lisboa-, algunos de los nombres más conocidos asociados a los géneros del jazz, blues y soul.

Los guitarristas mexicanos Rodrigo y Gabriela serán los encargados de inaugurar el festival, con su fusión de rock, jazz y flamenco, en una jornada en la que también está previsto que actúe la brasileña Márcia.

Al día siguiente, el miércoles, llegará una de las actuaciones más esperadas al escenario del Parque de los Poetas, la de la banda The Pretenders, liderada por la carismática Chrissie Hynde, que presentará temas de su álbum más reciente, "Alone", junto a clásicos como "Don't Get Me Wrong" o "I'll Stand by You".

Otro de los artistas destacados en esta edición del EDP CoolJazz es Jamie Cullum quien, con su mezcla de jazz y pop, será el responsable de cerrar el certamen el día 29.

La música popular brasileña también tiente espacio en el programa, con las actuaciones de Maria Gadú y Filipe Catto (ambas el día 23), mientras que los seguidores del jazz y soul podrán disfrutar de artistas como el estadounidense Maceo Parker, el día 20.

Y la música portuguesa estará representada por Jorge Palma (día 25) o Luisa Sobral (día 26), autora de la canción "Amar Pelos Dois", con la que su hermano, Salvador Sobral, ganó la última edición de Eurovisión.

Organizado por primera vez en 2004, el EDP CoolJazz recibió en más de una década a artistas de la talla de Sting, Mark Knopfler o John Legend.