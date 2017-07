La diva del pop Madonna demandó hoy a un sitio de subastas online "Gotta Have Rock and Roll" para evitar que salga a la venta un centenar de objetos personales.

El portal, especializado en rock and roll y arte pop, anuncia para este miércoles la celebración de una subasta que incluye más de cien artículos personales de la artista.

Entre los objetos a la venta se anuncian fotografías privadas, grabaciones inéditas, ropa interior que habría usado la cantante o correspondencia de la artista con familiares, famosos y exparejas.

Según informa el Daily News, la cantante presentó hoy un escrito de urgencia ante la justicia alegando no haber sido conocedora de la venta de sus pertenencias hasta el pasado 8 de julio.

Profundamente sorprendida por la noticia, Madonna afirma que no sabía que los objetos no estaban en su poder.

La artista se ha mostrado especialmente conmocionada por encontrar entre los artículos a la venta la carta que el rapero Tupac Shakur, entonces pareja de la artista, le envió mientras cumplía condena en prisión.

"Me sorprendió descubrir que la subasta incluía la carta de Shakur. Nunca he vendido, regalado, transferido, o me he deshecho de la carta de Shakur", afirma la cantante.

Madonna, que ha declarado haberse enterado por los medios de la subasta, acusó como responsable directa de la venta a Darlene Lutz, quien fue asesora artística suya y amiga personal.

"Parece obvio que Darlene Lutz ha traicionado mi confianza en un intolerable intento por obtener mis posesiones sin mi conocimiento o consentimiento", asegura la cantante.