El tema "Light My Fire" del grupo The Doors, su tema más vendido y uno de los grandes himnos del rock, cumple 50 años de su publicación, momento que se celebrará con el lanzamiento, el viernes, de un single digital con tres versiones de la canción.

"Light my Fire", segundo single del disco de debut del grupo, alcanzó el número uno en Estados Unidos en 29 de julio de 1967 y ahora llega a sus fans en tres versiones: mono, estéreo y la grabada en directo en Nueva York en enero de 1970, informó hoy Warner Music en un comunicado.



Además el 4 de agosto se lanzará, en edición limitada de 7.500 copias, una reproducción del single 7" que se publicó en Japón en 1967, cuya carátula replica el original en japonés, y que contiene "Ligth my Fire" en la cara A y la versión del álbum de "The Crystal ship" en la B.



Los fans del grupo se han congregado bajo el epígrafe #lightmyfire para pinchar la canción el sábado 29 de julio, indica el comunicado, el cual agrega que la canción supera los 45 millones de "streams" en Spotify.



The Dors celebra este año su 50 aniversario con la publicación de nuevos "artefactos sonoros que reivindican su enorme legado en la historia del rock", entre ellos un disco recopilatorio, "The Singles", que se lanzará el 15 de septiembre y reúne, por primera vez todos sus sencillos, incluidas las caras B.