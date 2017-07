El cantante Ed Sheeran fue hoy nominado, por primera vez en su carrera, a los premios británicos Mercury gracias a su último trabajo, "Divide".



Se trata de una nominación que llama la atención, porque, pese al éxito internacional del cantante británico, estos galardones no suelen fijarse en música pop comercial y, de hecho, Sheeran se medirá con raperos como Stormzy, J Hus o Loyle Carner para alzarse con el galardón a mejor álbum.



La lista de los doce nominados, que dio hoy a conocer la organización, la completan antiguos ganadores como el grupo "The xx" o "Alt-J", además de la banda indie "Blossoms" o el cuarteto femenino "The Big Moon", entre otros.



Otros años, álbumes como "25", de Adele, o "In the Lonely Hour", de Sam Smith, fueron pasados por alto por estos reconocimientos, que buscan "promover la música nueva y subestimada".



Pero este año los premios no han podido ignorar el éxito de "Divide", que ha comercializado más de dos millones de copias en el Reino Unido, convirtiéndose en el mayor superventas del año.



Además, las 16 canciones de las que se compone el disco lograron colocarse en el Top 40 de éxitos en el país.



Los nominados fueron elegidos por el jurado de los premios, del que forman parte artistas como Marcus Mumford, Jessie Ware, Clara Amfo o Jamie Cullum.



El pasado año se alzó con el galardón, dotado con 25.000 libras (32.600 dólares), el rapero Skepta con su disco "Konnichiwa", imponiéndose al favorito, el fallecido David Bowie, que optaba al reconocimiento de forma póstuma por su último trabajo, "Blackstar".



El ganador de esta edición será anunciado el próximo 14 de septiembre en una ceremonia que tendrá lugar en el Eventim Apollo de Londres.