Los ex Beatles Ringo Starr y Paul McCartney se reunieron para grabar a dúo la canción We’re on the road again, nuevo sencillo del otrora baterista del Cuarteto de Liverpool en coloboración con el famoso bajista de la legendaria alineación.

“Gracias por pasar a visitar y tocar un excelente bajo conmigo. Paz y amor”, escribió Starr en Twitter, en agradecimiento a McCartney.

We’re on the road again es el single del decimonoveno álbum de estudio de Starr, Give More Love, que saldrá a la venta el próximo 15 de septiembre y que tendrá otros célebres invitados, como Peter Frampton, Richard Marx, Glen Ballard, Dave Stewart (Eurythmics), Don Was, Joe Walsh (The Eagles) y Steve Lukather (Toto).

El disco incluirá 10 temas nuevos y cuatro reversiones de trabajos anteriores suyos, como Back off boogaloo, Photograph, You Can't fight Lightning y Don't pass me by.

