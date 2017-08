El grupo musical femenino de pop Fifth Harmony dará un concierto en Costa Rica el próximo 15 de octubre como parte de su gira mundial, informó hoy la productora Move Concerts.

El concierto estará "lleno de grandes éxitos que se desprenden del repertorio de sus tres discos con canciones como 'Work from home', 'All in my head', 'Worth it' y el nuevo sencillo 'Down', el cual forma parte de su reciente disco", indicó Move Concerts en su página.



El grupo estadounidense está conformado por Ally Brooke, Normani Kordei, Dinah Jane Hansen y Lauren Jauregui y promete dar "un espectáculo lleno de emociones y buena música", según la empresa productora.



El concierto se llevará a cabo en el anfiteatro del Parque Viva, ubicado en localidad de La Guácima, provincia de Alajuela, unos 20 kilómetros al oeste de San José.