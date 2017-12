La banda de rock estadounidense The Killers dará un concierto en Costa Rica el próximo 15 de marzo como parte de su gira mundial "Wonderful Wonderful", informó hoy la productora MOVE Concerts.

"Wonderful Wondeful Tour visitará Costa Rica, siendo nuestro país la primera presentación en la región antes de que la banda esté en el Festival Lollapalooza", indicó MOVE Concerts en un su página.

El concierto se llevará a cabo en el anfiteatro del Parque Viva, ubicado en la localidad de la Guácima, provincia de Alajuela, unos 25 kilómetros al oeste de San José.

La banda famosa por temas como "Read my mind", "Mr. Brightside", "When you were young", "Runaways" y más recientemente "The man", realiza la gira mundial en alusión a su quinto disco "Wonderful Wonderful", lanzado en septiembre pasado.

A esta producción la anteceden "Hot Fuss" (2004), "Sam's Town" (2006), "Day & Age" (2008) y Battle Born (2012).

La banda, que ha vendido 22 millones de álbumes en su carrera, fue formada en el 2001 en Las Vegas y esta integrada por el cantante Brandon Flowers, el guitarrista Dave Keuning, el bajista Mark Stoermer y el baterista Ronnie Vannucci Jr.

Antes de su concierto en Costa Rica, la gira llevará a The Killers por Estados Unidos, Finlandia, Noruega, Suecia, Dinamarca, Alemania y Holanda.