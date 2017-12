El veterano músico británico John Lydon, exvocalista de la formación inglesa de punk rock Sex Pistols, podría ser el próximo representante de Irlanda en el concurso de canciones de televisión Eurovisión en 2018, informan hoy medios locales.

También conocido como Johnny Rotten y fundador del grupo Public Image Limited, Lydon se habría aliado con el compositor Niall Mooney para escribir una canción de "country punk", llamada "Please To Meet You", con la que aspira a competir en la competición Eurosong, cuyo ganador representaría a Irlanda en Eurovisión.



El representante de Lydon, John Rambo Stevens, ha confirmado que el cantante participará si se acepta ese tema.



En declaraciones al tabloide irlandés "The Irish Sun", Lydon dijo que para él sería "un gran honor representar a Irlanda para el concurso de canciones de Eurovisión".



Por su parte, Mooney dijo que la cadena irlandesa de televisión RTE le había indicado que "encontrara cantantes que estén acostumbrados a grandes audiencias, una canción pegadiza y, lo más importante, algo inesperado que nunca se haya hecho antes en Eurovisión".



"Escribí a los representantes de Johnny, les describí la idea de que Johnny representara a Irlanda en Eurovisión. Me dijeron que igual me sorprendía, pero que eran totalmente partidarios", dijo.



Mooney también recurrió a su cuenta personal de la red social Twitter para señalar por qué Lydon podría ser perfecto como representante de Irlanda.



"Hijo de padres irlandeses que viven en Londres durante la cúspide del conflicto. No se me podría ocurrir un candidato más relevante para enviar desde Irlanda, teniendo en cuenta se encuentra ahora el mundo", comentó en un tuit.