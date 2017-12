El británico Ed Sheeran marcó pleno entre las predilecciones de los usuarios de Spotify en el mundo en 2017, tras acabar el año como el artista más seguido, con 6.300 millones de reproducciones, y también como el autor del álbum ("Divide") y la canción ("Shape of you") con más escuchas.

La plataforma de música en "streaming" informó hoy de que, además, el "hip hop" y la música latina fueron los géneros predominantes, lo que se dejó sentir especialmente en España, donde Daddy Yankee fue el artista más seguido y la canción, "Despacito", la cual facturó este mismo embajador del reguetón con Luis Fonsi.

El panorama internacional estuvo dominado, una vez más, por los artistas anglosajones, a destacar el segundo lugar del rapero canadiense Drake, tras haber sido el número 1 en 2015 y 2016.

El "top 5" lo completaron los también canadienses The Weeknd, el músico de hip hop californiano Kendrick Lamar y el dúo neoyorquino de DJs y productores The Chainsmokers.

Ninguna mujer figuró en los primeros puestos, con Rihanna situándose de nuevo como la fémina más fuerte entre las escuchas de Spotify, por delante de Taylor Swift (a pesar de retrasar el lanzamiento de sus álbumes en esta plataforma), Selena Gómez, Ariana Grande y Sia.

Superando a Imagine Dragons y Maroon 5, Coldplay se alzó como el grupo con más reproducciones, en parte por el éxito de su canción junto a The Chainsmokers "Something Just Like This", que fue la cuarta más demandada en 2017, un puesto por encima de "I'm the One" de DJ Khaled con Bieber, Quavo, Chance the Rapper y Lil Wayne.

Y aunque "Despacito" no logró imponerse a "Shape of you" (la canción más popular de la historia de Spotify con 1.400 millones de reproducciones), sí se hizo con la plata y el bronce de esta clasificación, gracias a sus dos versiones en circulación, la que grabaron junto a Justin Bieber (en segundo lugar) y la original (en tercer puesto).

Por último, en lo que a discos se refiere, los 3.100 millones de reproducciones de "Divide" lo colocaron por delante de "More life" de Drake, "DAMN" de Kendrick Lamar, "Starboy" de The Weeknd y "Stoney" de Post Malone.