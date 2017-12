La banda de rock irlandesa U2 asombró hoy en Berlín al ofrecer un breve concierto acústico por sorpresa en una estación de metro de la capital alemana.

El cantante y el guitarra solista de U2, Bono y The Edge, interpretaron tres de sus temas esta mañana en la estación junto al edificio de la Deutsche Oper de la línea U2, en una acción coordinada con el gobierno de la ciudad-estado y el operador del transporte público de Berlín BVG.

Acompañado tan sólo por una guitarra acústica, Bono interpretó en primer lugar "Get out of your own way", el tercer single de su nuevo disco, "Songs of experience", que fue publicado este 1 de diciembre y supone el décimo cuarto de la carrera de los irlandeses.

A continuación, entre aplausos de varias decenas de viajeros sorprendidos y una legión de teléfonos móviles grabando, Bono y The Edge tocaron su himno "Sunday bloody sunday" y su éxito comercial "One" que, como recordó el cantante, se escribió en Berlín.

El concierto sorpresa fue retransmitido por la BVG a través de Facebook live, aunque se registraron algunos problemas en la emisión en directo.

Los dos músicos, acompañados por políticos y personal de la BVG, emplearon además el metro para llegar a la estación de la Deutsche Oper.