El español Enrique Bunbury anunció hoy las fechas del tramo estadounidense de su "Ex Tour", la gira en la que se ha embarcado tras la publicación este año de su nuevo disco de estudio, "Expectativas".

La ruta en Estados Unidos, que abarca once ciudades, se iniciará el próximo 24 de abril en el The Masonic de San Francisco, y dos días después continuará en Anaheim (House of Blues) para luego seguir en el Greek Theatre de Los Ángeles y el 29 en el House of Blues de San Diego, todos en California.



La ciudad de Las Vegas, en Nevada, será su siguiente parada, donde actuará el 2 de mayo también el House of Blues, y luego se dirigirá a Texas, estado en el que tiene 4 fechas programadas, en concreto en las ciudades de El Paso (Teatro Plaza, 4 de mayo), San Antonio (The Aztec, 6 de mayo), Dallas (House of Blues, 9 de mayo) y Houston (House of Blues,10 de mayo).



Bunbury y Los Santos Inocentes proseguirán el 15 de mayo en el teatro Fillmore de Silver Spring, en Washington DC, y culminará la ruta estadounidense al día siguiente en el House of Blues de Chicago, Illinois.



La preventa de las entradas para las once fechas estadounidenses del "Ex Tour" se iniciarán este jueves y el viernes se iniciará la venta general al público.



Con ocho conciertos en España, el zaragozano dio el pistoletazo de salida a su gira tras la publicación de "Expectativas", que toma el relevo al acústico "El libro de las mutaciones" (2015) y "Palosanto" (2013).



El martes 6 de febrero, en Cuenca (Ecuador), Bunbury continuará su gira por tierras latinoamericanas, que incluirá también fechas en Colombia, Argentina y México.