El grupo estadounidense de rock alternativo Smashing Pumpkins, liderado por Billy Corgan, se reunirá para ofrecer una gira de conciertos en Norteamérica este verano, informó la banda en su cuenta oficial de Twitter.

El cantante y guitarrista Billy Corgan unirá fuerzas con el guitarrista James Iha y el batería Jimmy Chamberlin, pero en esta reunión faltará la bajista D'Arcy Wretzky, que era la cuarta componente de la formación clásica de The Smashing Pumpkins.



Ante los rumores crecientes en los últimos días acerca de el regreso del grupo, D'Arcy Wretzky aseguró que no había sido invitada a volver a Smashing Pumpkins, mientras que sus excompañeros defendieron que le habían ofrecido reincorporarse a la banda en repetidas ocasiones.



Bajo el nombre "Shiny And Oh So Bright Tour", la gira de Smashing Pumpkins comenzará el próximo 12 de julio en Glendale (Arizona, EEUU) y pasará por otras ciudades de América del Norte como Houston, Atlanta, Miami, Nueva York, Toronto o Los Ángeles antes de culminar su andadura el 7 de septiembre en Nampa (Idaho, EE.UU.).



Smashing Pumpkins adelantó que en estos conciertos tocarán sólo canciones de sus cinco primeros discos.



Fundada a finales de los años 80 en Chicago, Smashing Pumpkins fue una de las bandas más populares del rock alternativo en todo el mundo en los años 90 gracias a destacados álbumes como "Siamese Dream" (1993) o "Mellon Collie and the Infinite Sadness" (1995), antes de que las broncas y los problemas de adicciones y depresión entre los miembros del grupo truncaran su trayectoria.