El veterano grupo británico de rock The Rolling Stones dará esta primavera su primera gira por el Reino Unido desde 2006, según confirmó la banda.

El icónico grupo liderado por el carismático solista Mick Jagger tocará en mayo y junio en cinco estadios de este país, como parte del tour europeo "No Filter", que arrancó en Europa en otoño de 2017.



Los músicos tienen antes programada una actuación en Dublín (Irlanda) el 17 de mayo, tras lo que ofrecerán la primera de las actuaciones en el Reino Unido en Londres el día 22 de ese mes.



En un principio, los Stones querían haber combinado las fechas de los conciertos planeados en este país con la tanda de espectáculos programados por Europa, pero tuvieron que descartar esa posibilidad debido a la "ausencia de estadios disponibles por el calendario deportivo".



La última vez que sus "Satánicas Majestades" tocaron en este país fue hace cinco años, durante el verano de 2013, cuando fueron cabezas de cartel en el popular festival de música de Glastonbury, y dieron dos conciertos en Hyde Park, en Londres.



No obstante, el longevo grupo no ofrece un tour británico desde hace doce años, en 2006.



"Tenemos muchas ganas de volver a los escenarios este verano. Siempre es estimulante ir (a tocar) a ciudades en las que no hemos tocado desde hace tiempo", señaló el líder y solista Mick Jagger en un comunicado.



Por su parte, el guitarrista Keith Richards apuntó que "es una alegría tocar con esta banda".



"No hay nada que nos detenga y, la verdad, estamos solo comenzando", agregó ese músico.



Además de en el London Stadium el 22 de mayo, en la capital británica, los Stones tocarán el día 5 de junio en Manchester, en el estadio de fútbol de Old Trafford; en el Murrayfield de Edimburgo (Escocia) el 9 de junio; en el Estadio Cardiff Principality el día 15 y en el estadio de cricket de Twickenham, en Londres, el 19 de junio.



Las entradas para acudir a los shows se pondrán a la venta el próximo día 2 de marzo.