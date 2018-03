La banda de rock Queen con Adam Lambert, como vocalista, completa la primera línea del cartel del festival TRNSMT 2018, que celebrará su segunda edición entre junio y julio en Glasgow (Escocia), anunció hoy la organización.

Las entradas para su actuación del 6 de julio, cuando también tocarán Texas, The Darkness, The Temperance Movement y otros artistas aún no conocidos, se pondrán a la venta el próximo viernes.



Lambert asumirá el papel del legendario líder de Queen, Freddie Mercury, para recrear éxitos como "We will rock you", "Bohemian Rhapsody" o "We are the champions", acompañado de los miembros originales de la banda Brian May y Roger Taylor.



Fue en 2012 cuando Queen y Lambert anunciaron su primera colaboración conjunta, estirando una carrera de más de 40 años que hubo de sobreponerse en 1991 a la trágica pérdida del mítico Freddie Mercury.



Los conciertos del TRNSMT se celebrarán del 29 de junio al 1 de julio y el 6 y 8 de julio, y contarán también con Arctic Monkeys, The Killers, Stereophonics y Liam Gallagher.



Además, los amantes de la música que acudan al parque de Glasgow Green podrán disfrutar de las actuaciones de Franz Ferdinand, The Script, Courteeners, CHVRCHES, James Bay y Wolf Alice.



Geoff Ellis, director de DF Concerts, empresa organizadora del evento, dijo que con semejante cartel el TRNSMT 2018 promete ser un éxito.



"Con auténticas leyendas de la música, como Queen y Adam Lambert, el TRNSMT promete ser un gran espectáculo en el calendario musical de Escocia de este verano. Estoy seguro de que la atmósfera se electrificará cuando pisen el escenario", afirmó.