Es en esos momentos en los que el mítico productor musical Eddie Kramer, al escuchar una canción del legendario Jimi Hendrix, no puede evitar imitar el rasgueo de una guitarra invisible, cuando la dimensión de uno de los mejores guitarristas de la historia de la música se pone de manifiesto.

El punteo en el comienzo de "Hear My Train A Comin'", la batería final de "Lover Man" o la animada melodía de "Stepping Stone", dieron la bienvenida en Londres a Eddie Kramer, productor de Hendrix, quien atendió, en un local cercano a la estación de King's Cross a un grupo de medios, entre los que estuvo Efe.



Las mencionadas canciones se incluyen en el álbum "Both Sides of The Sky" de Hendrix, que se publicará mañana, con trece temas, de los que diez son inéditos del estadounidense.



"Son canciones cantadas en el estudio, directamente grabadas. A Jimi (Hendrix) le gustaba repetir las grabaciones muchas veces porque no le agradaba el sonido de su voz; él pensaba que su voz apestaba, ¿saben? Lo cual no tiene ninguna lógica. Después, escuchabas la canción y la música te golpeaba directamente en el corazón", explicó Kramer, de 76 años.



Kramer, productor a lo largo de su carrera de grupos como Los Beatles o Kiss, destacó que para Hendrix, el proceso de escribir las canciones era bastante largo.



"Su proceso de escritura era muy largo, quizás tardaba meses tratando de encontrar la frase correcta. Primero, pensaba en la melodía de la guitarra, luego en la idea de la canción y a partir de ahí comenzaba a desarrollarla", relató.



"Es gracioso, porque Jimi solía llevar un montón de papeles en sus bolsillos y aprovechaba para escribir en cualquier sitio. En tapas de libros, por ejemplo, donde se le ocurriera. Luego llegaba al estudio, comenzaba a juntar trozos de papel, y ahí estaba la canción", pormenorizó.



El último disco de Hendrix, "Both Sides of The Sky", pertenece a la trilogía de grabaciones olvidadas del artista, que comenzó con "Neptune" en 2010 y continuó con "People, Hells and Angels" en 2013.



"Queríamos ser muy cuidadosos a la hora de sacar estas canciones para que no fueran todas al mismo tiempo. Queríamos separarlas y que el público pueda escucharlas tranquilamente", señaló el productor nacido en Sudáfrica.



Kramer aprovechó la ocasión para contar, en un ambiente distendido, anécdotas sobre Hendrix y su forma de entender la música y la vida.



"Una vez en un hotel de Nueva York, entré en su habitación y tenía un reproductor y un montón de cintas de música clásica a su alrededor. Yo no sabía nada de eso así que le pregunté que por qué las tenía; y él me respondió que era de donde sacaba mucha de su inspiración", rememoró.



"Era también curioso ir un día cualquiera por Nueva York y cruzarte con Jimi. Él caminaba tranquilamente por la calle, con su sombrero y su pelo suelto y la guitarra metida en una funda en la mano", agregó.



"Lo gracioso llegaba cuando veías a un grupo de veinte personas que le estaban siguiendo. Si cruzaban la calle conseguían parar el tráfico de una ciudad como Nueva York. ¡Imagínense la situación!", comentó entre risas.



Kramer, quien produjo el tema 'All You Need Is Love' de Los Beatles, meditó también sobre su relación con el cuarteto de Liverpool.



"Un compañero me llamó y me confirmó que Los Beatles iban a grabar con nosotros en los estudios Olympics (Londres). Casi me da algo cuando me lo dijo. Recuerdo que llegaron (Los Beatles), y en un rato habían tocado una canción, habíamos juntado todos los instrumentos y estaba grabada. Era increíble", enfatizó.



"Para 'All You Need Is Love' recuerdo que hicieron, al menos, quince tomas hasta que se agotó el disco de grabación. Cuando habían acabado, vinieron a control y nos pidieron que lo reprodujéramos para elegir la toma perfecta", apuntó.



En lugar de revisar todas, concluyó un nostálgico Kramer, "únicamente escucharon la última, dijeron esta está bien y se fueron, con eso les valió".