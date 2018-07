La banda británica ofreció un concierto al aire libre en Londres, para festejar sus 40 años en la escena musical

Para conmemorar sus 40 años en la música, The Cure ofreció un memorable concierto al aire libre en Hyde Park, Londres, con un espectáculo sold out titulado 1978-2018, cuyo setlist incluyó un recorrido por sus más grandes éxitos.

La banda británica liderada por Robert Smith y compuesta por Simon Gallup (bajo), Jason Cooper (batería), Roger O’Donnell (teclados) y Reeves Gabrels (guitarra) se presentó ante 65 mil asistentes, tras las actuaciones de los teloneros Ride, Interpol, Editors, Goldfrapp y Slowdive.

El show incluyó 28 canciones repartidas en dos sets de 14 temas (una por cada disco), uno en orden cronológico y el siguiente al inverso.

Entre las canciones que la agrupación tocó para su público se encuentran, “Plainsong”, “Pictures of You”, “High, A Night Like This”, “The Walk”, “The End of the World”, “Lovesong”, “Push”, “In Between days”, “Just Like Heaven”, “If Only Tonight We Could Sleep”, “Play for Today”, “A Forest”, “Shake Dog Shake”, “Burn”, “Fascination Street”, entre otras.

Mientras que las más coreadas por los cientos de asistentes fue “Lullaby”, “The Caterpillar”, “Friday I’m in Love”, “Close to Me”, “Why Can’t I Be You?”, “Boys Don’t Cry”, “Jumping Someone Else’s Train”, “Grinding Halt”, “10:15 Saturday Night” y “Killing an Arab”.

Los seguidores de la agrupación, utilizaron sus redes sociales para celebrar los 40 años y señalaron, esperan este concierto llegue a otras ciudades del mundo.