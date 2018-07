El músico Paul McCartney sorprendió hoy a sus fans al revelar que ofrecería esta tarde un concierto gratuito en "The Cavern", el mítico club de Liverpool (Inglaterra) que vio nacer el fenómeno de los Beatles.

El beatle compartió en la red social Twitter a las 09:00 hora local (08:00 GMT) que daría un concierto en la sala de su ciudad natal a las 14:00 horas (13:00 GMT) y que las entradas se podrían recoger de forma gratuita, por riguroso orden de llegada, en otro punto de la localidad a partir de las 10:00 (09:00 GMT).



El secretismo y la falta de antelación no impidieron que las 200 entradas disponibles se agotaran en cuestión de minutos y que la expectación creciera a medida que avanzó la mañana.



Los rumores de la actuación comenzaron ayer, cuando la estrella acudió a un coloquio con alumnos de su vieja escuela, el Liverpool Institute of Performance Arts (Lipa), en un encuentro que fue moderado por el cantante del grupo Pulp, Jarvis Cocker.



"Mañana tenemos un pequeño concierto secreto en algún lugar de Liverpool", aseguró McCartney.



En la sesión, el cantante también afirmó que los mejores músicos con los que había trabajado eran sus antiguos compañeros de la mítica banda que maravilló al mundo con temas como "A Hard Day's Night ", "Eleanor Rigby" o "Something".



"De todos con los que he trabajado, serían mis compañeros de los Beatles. Serían John, que era genial, y George y Ringo", dijo en referencia a los otros integrantes, John Lennon, George Harrison y Ringo Starr, según recogieron los medios locales.



El músico agregó que cuando tocó con Lennon, al principio de la carrera de ambos, pudo ver "su brillantez antes de que el mundo lo hiciera".



La actuación en "The Cavern" está cargada de simbolismo, en tanto que es la sala que vio nacer el fenómeno de los Beatles y donde el grupo deleitó al público de Liverpool hasta en 292 ocasiones entre los años 1961 y 1963.



La última vez que McCartney actuó en solitario en la sala fue en 1999, después de que esta cerrara sus puertas en 1973 para reabrir once años después, en 1984, en un local enfrente del original, ubicado en la calle Mathew de la localidad inglesa.



El de Liverpool, de 76 años, utilizará la ocasión para promocionar su nuevo álbum, "Egypt Station", tras una actuación en los estudios londinenses de Abbey Road el pasado lunes y una gira mundial programada a partir de septiembre.