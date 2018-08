El cantante y compositor estadounidense Marilyn Manson se encontraba realizando un concierto en Houston, Texas, cuando colapsó antes de finalizar la cuarta canción del espectáculo.

Aparentemente, Manson había estado enfermo antes de que empezara el concierto de la gira "Twins of Evil, the Second Coming", que realiza en conjunto con Rob Zombie.

Más tarde en la noche, Rob se dirigió a la multitud antes del dúo habitual del cover de la canción de los Beatles "Helter Skelter": "Mi querido amigo, el Sr. Manson, se siente mal. Probablemente esté en el autobús sintiéndose como una m*. Necesito un compañero para la próxima canción, así que cantemos en voz alta y esperemos que se sienta mejor!"

Según los reportes, el colapso del cantante se pudo deber a envenenamiento por comida, sin embargo se comenta que antes del show, el cantante comentaba que podía tener "envenenamiento por calor"

Este es el segundo show que Manson ha tenido que cancelar por cuestiones de salud en esta gira. En el mes pasado, canceló un show en Toronto, Canadá, al último minuto.

{youtube}

{/youtube}