La banda británica "The Kinks" anunció hoy la publicación de un tema inédito que el compositor y líder del grupo, Ray Davies, ha mantenido guardado en un cajón durante casi medio siglo.

El 26 de octubre saldrá al mercado una reedición del álbum "The Kinks Are The Village Green Preservation Society", publicado originalmente en 1968, que incluirá la nueva canción, "Time Song", informó la banda en un comunicado.

Ray y su hermano Dave (guitarra) interpretaron el tema en directo en un concierto en el teatro Drury Lane de Londres en 1973 y lo grabaron semanas después, si bien finalmente no se seleccionó para formar parte del álbum conceptual "Preservation Act 1", que se lanzó el verano de ese año.

"Dimos un concierto en Drury Lane, en 1973, para celebrar que estábamos a punto de unirnos al llamado Mercado Común. Decidí usar la canción como una advertencia de que el tiempo se estaba agotando para el antiguo Imperio Británico", rememoró Ray.

El líder del grupo ha vuelto a mezclar la pista de aquella grabación, incluida ahora en la edición que conmemora el cincuenta aniversario de "The Village Green Preservation Society".

El álbum incluye asimismo diversas versiones inéditas de los temas originales, cuya composición marcó para Ray el "final de una etapa".

"En mi mundo imaginario, es el final de la inocencia, de la juventud. Algunos de los personajes que aparecen son bastante viejos, pero en el Village Green no está permitido crecer. Siento que el proyecto en sí mismo forma parte de un ciclo en la vida", reflexionó el músico.

El vocalista de "The Kinks" dijo a finales de junio a medios británicos que planea volver a reunir a la banda, 20 años después de su separación.

