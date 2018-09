"Imagine", el célebre álbum del cantante y compositor británico John Lennon, será conmemorado el próximo cinco de octubre con una nueva edición para "celebrar la cúspide de la carrera en solitario" del exBeatle, según informó Universal Music.

Titulada "Imagine - The Ultimate Collection", contiene seis discos y 140 temas, donde se incluyen una nueva mezcla en estéreo remasterizada, grabaciones en bruto, descartes, extras y un documental en audio que explora la evolución de cada canción.



"El análisis completo que ofrece 'Imagine - The Ultimate Collection' es la representación absoluta de la carrera de un artista en el cénit de su juego creativo", destacó la discográfica.



Entre el contenido de los discos destaca una demo completamente inédita del tema "Imagine", grabada en casa del propio Lennon mientras este cantaba y tocaba el piano.



Esta colección histórica cuenta además con la autorización de YokoOno, quien ha supervisado la producción y la dirección creativa del trabajo.



Coincidiendo con el lanzamiento de este set, la compañía Eagle Vision estrenará también el 5 de octubre las películas "Imagine" y "Gimmie Some Ttuyh", que han sido restauradas y remasterizadas con extras inéditos.