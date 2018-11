El cantante y compositor británico Ed Sheeran anunció que su próximo álbum de estudio no saldrá a la luz "antes de 2020", ya que espera tomarse un descanso tras su gira para promocionar "Divide", que finalizará en septiembre de 2019.

En declaraciones a un programa de BBC Radio 2, el artista precisó que dará a conocer sus nuevas composiciones "no antes de 2020, a finales de 2020".



"Septiembre del próximo año marcará el final de la gira, entonces voy a parar de nuevo y desapareceré durante un año", afirmó Sheeran, que considera que "es bueno tener un pequeño descanso".



El artista recordó que la última vez que optó por esta mecánica -el estar un tiempo apartado del foco mediático- "funcionó" tanto para él como para el público.



Sheeran, cuyo disco "Divide" fue el más vendido de 2017 con más de 15 millones de copias, adelantó que tiene algunos proyectos en marcha que irán saliendo, aunque no se trata de un álbum en sí.



Durante la entrevista, mencionó también la colaboración que realiza con organizaciones benéficas que abordan los problemas de salud mental, algo que, dijo, "afecta a todo el mundo".



El cantante, de 27 años, que padece ansiedad debido a su alto nivel de popularidad, según ha revelado con anterioridad, confesó que en este momento no dedica mucho tiempo a hacer vida social.



"Mi (ansiedad) va y viene. No creo que haya nacido con ella, creo que la ansiedad sale de... realmente no salgo mucho ahora", señaló.



Con más de 38 millones de copias vendidas de sus tres discos de estudio hasta la fecha, Sheeran es uno de los artistas que más éxitos acumula desde la publicación de su primer álbum, "+ (Plus)" (2011), con éxitos como "Thinking Out Loud" o "Shape of You", que es el tema más reproducido en la historia de Spotify.