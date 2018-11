La cuarta edición del multitudinario festival madrileño de música Mad Cool, que reducirá en 5.000 personas el aforo diario en favor de una mayor comodidad, contará en su cartel con The Smashing Pumpkins y Noel Gallagher, informaron sus responsables en un encuentro con la prensa.

La cita, que se celebrará entre el 11 y el 13 de julio en la capital española, ya había anunciado en las semanas previas que contará en 2019 con conciertos de Bon Iver, The Cure, The National, Vampire Weekend y Vetusta Morla, entre otros.



Recientemente premiada por el cartel de su tercera edición por la revista británica NME, la cuarta celebración de Mad Cool en Madrid incluirá en su oferta a muchas más artistas confirmados hoy, como The Hives, Teenage Fanclub, Bonobo, Greta Van Fleet, Jorja Smith, Tash Sultana y Wolfmother.



Junto con este nuevo avance del cartel, ya disponible en la web del evento, se ha presentado la distribución por días, con Bon Iver, Gallagher y Vampire Weekend en la apertura; The National, Smashing Pumpkins y los españoles Vetusta Morla el viernes y The Cure en el cierre.



Mad Cool Festival 2019 repetirá la sede de su tercera edición, que congregó a 240.000 personas en tres días, convirtiéndola en la cita más concurrida por jornada en España.



Según se informó, esto generó un impacto económico de 64,6 millones de euros en la región a partir de una inversión inicial de 21,2 millones, lo que lo convierte en el gigante de los festivales españoles en este aspecto, han destacado sus responsables.