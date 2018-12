Sotheby's abrió las puertas de la exposición de las obras, joyas, guiones de cine, galardones y otros objetos de valor de Frank Sinatra y su esposa, Barbara, que se subastarán el próximo 6 de diciembre en su sede neoyorquina.

En total, 123 objetos propiedad del emblemático cantante saldrán a la venta en la subasta, a la que han nombrado "Lady Blue Eyes: Property of Barbara and Frank Sinatra", con la que se ofrece un panorama de la vida de la pareja.



"Se ofrece un escaparate a la vida personal de la afamada pareja a través de la colección que reunieron Barbara y Frank, con la que convivieron durante sus 22 años de matrimonio", afirma Sotheby's en un comunicado.



Provienen, en su mayoría, de sus residencia californianas de Palm Springs, Los Angeles y Malibú e incluyen varias de las suntuosas joyas y accesorios de la esposa de Sinatra, como pendientes de rubíes, pulseras de diamantes y anillos de perlas.



Entre los objetos, destaca una valiosa obra de arte del pintor estadounidense Walt Kuhn, "Girl with turban (Zuleika)", con un valor estimado entre 300.000 y 500.000 dólares, un cuadro que era uno de los favoritos de Barbara Sinatra, según explicó a Sotheby's su hijo, Robert Marx.



También saldrá a la venta la obra "Bather and Could Replections", de Childe Hassam, que se cree alcanzará entre 200.000 y 300.000 dólares, así como "Nude in a Row Boat", de Louis Ritman, con un valor de entre 150.000 y 200.000 dólares.



Un retrato de Frank Sinatra de Norman Rockwell también se ofertará, con un precio estimado entre 80.000 y 120.000 dólares, además de un busto del rostro del cantante hecho por Michael Noakes, con un valor mínimo de 5.000 dólares.



A estas obras se suman varios cuadros pintados por el propio Sinatra, así como piezas de Picasso, Miró, Fritz Scholder y Marc Chagall.



Completan la colección lujosos elementos decorativos, extravagantes cuberterías y vajillas, un automóvil Bentley, trajes de gala, premios Grammy, discos de oro, carteles de conciertos, guiones de algunas de las películas en las que participó Sinatra y felicitaciones del expresidente Bill Clinton, entre otros.



Algunas de las joyas más valiosas de Barbara Sinatra saldrán a la venta en una subasta anterior, "Magnificent Jewels", que se celebrará el 4 de diciembre, como unos pendientes hechos con rubíes y diamantes de la prestigiosa Van Cleef & Arpels, cuyo valor se estimó entre 100.000 y 150.000.