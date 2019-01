Carlos Santana celebrará los cincuenta años del festival de Woodstock y los veinte de su disco "Supernatural" con una gira que recorrerá Estados Unidos y Canadá a lo largo del verano, anunció hoy el legendario guitarrista mexicano-estadounidense en su página web.

Bajo el título "Supernatural Now", Santana comenzará esta gira de 29 conciertos el 22 de junio en Phoenix y la concluirá el 25 de agosto en Wantagh (Nueva York) tras pasar por otras ciudades como Los Ángeles, Dallas, Chicago, Toronto, Denver, Austin o Boston.



El artista explicó que con esta gira quiere conmemorar tanto el medio siglo de su actuación en el festival de Woodstock, que se celebró en agosto de 1969 y que supuso una de las cumbres del movimiento hippie y la contracultura, como los veinte años del lanzamiento de "Supernatural" (1999), uno de sus discos más exitosos.



Con la colaboración de artistas invitados como Eric Clapton, Maná, Dave Matthews o Lauryn Hill, "Supernatural" devolvió a Santana a la primera línea de la música y le dio ocho premios Grammy, incluyendo los galardones de álbum del año y grabación del año para el tema "Smooth".



"Ambos fueron momentos monumentales en mi vida. Woodstock y 'Supernatural' me llevaron a lugares que nunca soñé que fueran posibles", dijo el guitarrista de 71 años.



"Abracé esos momentos increíbles en mi vida con todo mi corazón. Ambos fueron lecciones supremas de mantener el foco, el corazón y la integridad en cada paso del día a día y de luchar por mejorarse a uno mismo con un criterio alto en el escenario y fuera de él", agregó.



La trayectoria de este maestro de la guitarra y de la fusión latina transita desde sus orígenes mexicanos y su explosión en el San Francisco hippie hasta su consolidación como superventas global.



Nacido el 20 de julio de 1947 en Autlán de Navarro, un municipio del estado mexicano de Jalisco, Santana creció en Tijuana antes de emigrar a San Francisco en los años 60, donde formó parte de la contracultura que invitaba a los jóvenes a experimentar con el sexo, la música y las drogas.



En la ciudad californiana fundó la banda multiétnica Santana, que llevó a la fama mundial al guitarrista y que combinó el blues, el rock y los ritmos afrolatinos en aclamados discos como "Santana" (1969) o "Abraxas" (1970).



El último trabajo editado hasta la fecha por Santana es "Power of Peace", que lanzó en 2017 junto a The Isley Brothers.