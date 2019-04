El músico estadounidense Lenny Kravitz, una de las principales atracciones para del Lollapalooza 2019, previsto para los días 5, 6 y 7 de abril, prometió una "mezcla de todo" su repertorio para su presentación en la edición brasileña del festival, según declaró el artista en entrevista a un medio local.

"Voy a mezclar tido, porque ese 'show' será el primero de una secuencia en Brasil. Pues voy a volver con mi propia gira", señaló Kravitz en una entrevista publicada este jueves por el portal de noticias G1, de la red Globo.



La presentación en Sao Paulo, dijo el guitarrista y cantante, no será dominada por los temas de 'Raise vibration', su disco lanzado el año pasado, y el repertorio incluirá las baladas 'It ain't over 'Til it's over' y 'Again', por ejemplo, y el rock de 'Are you gonna go my way' y 'Fly away', que deberá abrir el concierto.



Además, pretende volver a juntar en una misma velada a 'Get up stand up", de Bob Marley, con 'America woman', que serían canciones de "protesta" en las coloca "dos mensajes de lado y lado y que combinan bien".



El artista de 54 años ya está en territorio brasileño, disfrutando de unos días de descanso en su hacienda del pequeño municipio de Duas Barras, en el estado de Río de Janeiro y que el compró para "disfrutar la vida, con los pies en la tierra".



"Adoro pasar mi tiempo aquí viviendo este estilo de vida, en contacto con las personas. Es muy parecido con los lugares en los que crecí. Es por todo eso que amo tanto esto aquí", manifestó el neoyorquino.



En 2005, Kravitz se presentó en la playa de Copacabana en Río de Janeiro ante 300.000 personas.



"Esa vez en Copacabana, con seguridad, fue uno de los puntos más altos de mi carrera. Fue una noche mágica y me gustaría hacer eso de nuevo. Me gustó mucho ese concepto de un 'show' abierto para todo el mundo que pasaba por la playa. Tocar es el mayor regalo que le puedo dar a las personas y hacer eso fue maravilloso", aseveró.



El concierto en Sao Paulo, en el marco del Lollapalooza, también será para Kravitz celebrar los treinta años de 'Let love rule', su primer álbum y cuya canción homónima que da nombre al disco también estará en el repertorio.



"Es una parte de mi vida, fue la primera cosa que hice y después de tanto tempo, cuando volvemos a ese disco notamos que él todavía hace sentido, que todavía se sustenta. Él, de cierta forma, es más relevante hoy de lo que era cuando fue lanzado", expresó.